В JPMorgan Chase отметили оживление банковского рынка

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Банк JPMorgan Chase ожидает, что увеличение его доходов в первом квартале этого года будет на уровне от 13% до 19%, поскольку произойдет возобновление рыночной активности после тяжелого периода в начале 2019 года.
JPMorgan сообщил инвесторам, что банк поддерживает свой среднесрочный рост около 17%, однако такие факторы, как коронавирус, могут повлиять на снижение этого показателя.
Руководитель инвестиционного банка JPMorgan Даниэль Пинто заявил, что бизнес на рынках в этом году идет «очень хорошо», особенно по сравнению со слабым началом 2019 года, сообщило издание Financial Times.
Однако он отметил, что обеспокоенность последствиями вспышки коронавируса на этой неделе вызвала падение многих активов, включая акции, облигации и товары.
Пинто добавил, что в случае если завершение первого квартала будет отвечать норме за последние два-три года, годовой прирост составит примерно от 13% до 19%.
Кроме того, в банке заявили, что его чистый годовой доход возрастет до более $60 млрд по сравнению с прошлогодним показателем почти $58 млрд благодаря длительному росту депозитов и остаткам на картах, а также неизменному размеру процентных ставок.
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