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Мировые рынки падают второй день подряд из-за коронавируса - Bloomberg

Мировые рынки падают второй день подряд из-за коронавируса - Bloomberg

На европейских и американских биржах второй день подряд продолжается падение котировок в связи с ростом количества зараженных коронавирусом за пределами Китая.

Накануне европейские индексы упали на 3-5%, американский Dow Jones потерял более 3%, сообщает Bloomberg.

“Тревожная перспектива того, что вспышка коронавируса может стать первой действительно разрушительной пандемией эпохи глобализации, подпитывает сомнения в стабильности мировой экономики”, – говорится в сообщении.

25 февраля падение на ведущих европейских биржах составило около 2%, такие же потери демонстрируют ведущие индексы в США. Новые опасения связаны прежде всего с резким ростом количества больных в Иране, Италии и Южной Корее.

Как сообщал Укринформ, из-за падения индексов на фондовых биржах на фоне опасений, что коронавирус ударит по мировой экономике, суммарные доходы 500 самых богатых людей мира сократилось на $139 миллиардов.

По материалам УКРИНФОРМ
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