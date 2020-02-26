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Дубилет рассказал, от каких бумажных документов правительство не будет отказываться

Дубилет рассказал, от каких бумажных документов правительство не будет отказываться

Правительство Украины намерено полностью отказаться от использования любых бумажных документов, кроме тех, которые содержат секретную служебную информацию.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

В то же время чиновник употребил два термина — ДСП (документы, помечаемые отметкой «Для служебного пользования») и секретные документы (они попадают под действие закона «О государственной тайне»).

«Мы сейчас пытаемся, с одной стороны, внедрить тотальный документооборот, чтобы действительно ни одной бумажки не было у нас на столах, — возможно, кроме ДСП (ну, кроме секретных документов)», — рассказал Дубилет, подчеркнув, что полный переход Кабмина к работе с документами в диджитал-формате должен состояться в этом году.

Также министр отметил необходимость введения единой системы электронного документооборота для всех украинских министерств.

Напомним, Закон № 2492 об электронном документообороте в парламенте был принят 16 января. Он предусматривает, что законопроекты и сопроводительные документы народные избранники будут получать по электронной почте.

По материалам Hubs
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