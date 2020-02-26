Дубилет рассказал, от каких бумажных документов правительство не будет отказываться

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Правительство Украины намерено полностью отказаться от использования любых бумажных документов, кроме тех, которые содержат секретную служебную информацию.
Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
В то же время чиновник употребил два термина — ДСП (документы, помечаемые отметкой «Для служебного пользования») и секретные документы (они попадают под действие закона «О государственной тайне»).
«Мы сейчас пытаемся, с одной стороны, внедрить тотальный документооборот, чтобы действительно ни одной бумажки не было у нас на столах, — возможно, кроме ДСП (ну, кроме секретных документов)», — рассказал Дубилет, подчеркнув, что полный переход Кабмина к работе с документами в диджитал-формате должен состояться в этом году.
Также министр отметил необходимость введения единой системы электронного документооборота для всех украинских министерств.
Напомним, Закон № 2492 об электронном документообороте в парламенте был принят 16 января. Он предусматривает, что законопроекты и сопроводительные документы народные избранники будут получать по электронной почте.
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