Пенсионный фонд Украины ждет серьезная проверка - Гончарук

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Кабинет Министров в этом году планирует провести аудит деятельности дефицитного Пенсионного фонда Украины.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
“В Пенсионном фонде планируем провести международный аудит, чтобы разобраться, что там происходит”, – сказал глава украинского правительства на “Форуме реформ: на пути в Вильнюс”.
По словам премьер-министра, в 2020 году правительство хочет получить ответ, правильно ли администрируются средства фонда и есть ли возможность сократить его расходы за счет исправления ошибок.
Как известно, сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди. Однако пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда. Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самих копить себе на пенсию. Но солидарный уровень также продолжит работать.
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