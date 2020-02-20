Subaru Crosstrek получит более мощный двигатель

В 2020 году в продаже появится спортивная версия компактного кроссовера Subaru Crosstrek, которая получит 2,5 л двигатель. Об этом в своем интервью рассказал Том Долл, глава североамериканского филиала компании Subaru.

Сейчас автолюбителям предлагают Subaru Crosstrek второго поколения. Он оснащается четырехцилиндровым 2,0 л мотором мощностью 152 л.с. Это хороший кроссовер, который пользуется популярностью во многих странах.

Subaru Crosstrek

Правда, некоторые автомобилисты считают, что у него должен быть более мощный двигатель. Именно поэтому японцы решили выпустить специальную спортивную версию с другим мотором. Речь идет про 2,5 л агрегат.

Четырехцилиндровым 2,5 л двигателем без наддува уже оснащаются несколько моделей Subaru. Например, компактный кроссовер Forester, среднеразмерный кроссовер Outback и среднеразмерный седан Legacy. В этих моделях его мощность составляет 182 л.с. Видимо, такая же мощность будет и у Crosstrek.

Правда, у «Субару» есть ещё один 2,5 л мотор, но он с турбонаддувом (310 л.с.). Таким агрегатом оснащается WRX STI. Вряд ли он подойдет для кроссовера Crosstrek, ведь он не является высокопроизводительной моделью.