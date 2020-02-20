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"Укрнафта" дала компании из орбиты "Привата" рассрочку на погашение долга в 2,5 миллиарда

"Укрнафта" дала компании из орбиты "Привата" рассрочку на погашение долга в 2,5 миллиарда

Компания “Укрнафта” подписала мировое соглашение с ООО “Котлас”, предоставив ему рассрочку до 2025 года для погашения долга за нефть в размере 2,48 миллиардов гривен.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Единого госреестра судебных решений.

Отмечается, что мировое соглашение 10 февраля утвердил Восточный апелляционный суд Харькова.

“Соглашение подписано сторонами 7 февраля. По его условиям,” Колтас “должен ежеквартально погашать в среднем по 103 млн грн чистого долга.

Первый платеж в размере 97,56 млн грн должен быть проведен до 31 марта 2020 года. На период действия мирового соглашения – с 1 января 2020 по 31 декабря 2025 года – применяются проценты от суммы долга по ставке 14,4% годовых с НДС”, – говорится в сообщении.

При этом, “Укрнафта” отказалась от каких-либо штрафов с момента возникновения долга (31.12.2015) до утверждения судом мирового соглашения (10.02.2020).

По оценкам enkorr, “Укрнафта” отказалась от требования около 585 млн грн штрафов и инфляционных начислений.

Перед подписанием мирового соглашения ООО “Котлас” добровольно уплатило 176 млн в декабре 2019 года – это почти 6% от общей суммы чистого долга. Еще 44 млн грн компания выплатила в период 2017-2019 годов.

По материалам Економічна Правда
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