Депозит новорожденным в Украине: что об этом думают читатели Finance.ua

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Недавно мы писали о зарегистрированном в ВР законопроекте, которым предлагается ввести государственную помощь ребенку на будущее.
Авторы документа предлагают открывать депозит на имя каждого новорожденного украинца. Сумма такого депозита составит 50 тыс. грн.
Цель инициативы в законопроекте определяется как предоставление материальной, психологической поддержки молодым семьям (в долгосрочной перспективе – также молодым гражданам, которые вступают во взрослую жизнь). Таким образом правительство хочет сформировать уверенность в гражданах, что государство заботится о них и стремится оказать поддержку на всех этапах жизни, а также поддерживать и стимулировать рождаемость в Украине.
Как это будет действовать:
При обсуждении этой темы на форуме комментаторы разделились в своих взглядах: одни считали, что таким образом государство обеспечивает ребенку будущее, другие – что это очередной законопроект, который так и не будет принят нардепами. В частности, на последнем акцентирет пользователь dima_ykrop_scoth :
Некоторые просто отказывались верить в действенность подобной системы в Украине. Среди них – форумчанин silversmmak :
Конрад Карлович считает систему бессмысленной, ведь она только увеличит дыру в бюджете. Напомним, в 2019 году невыполнение плана доходов госбюджета почти на 38 млрд грн является самым крупным из 2015 года.
А spread полагает, что такая инициатива интересна с точки зрения экономики страны, ведь она позволит привлечь деньги в банки и фонды:
Комментатор yanyura тоже согласен с тем, что такая помощь будет весьма выгодна для банковских учреждений. Однако, по его мнению, следует учитывать и будущую инфляцию:
Пользователь форума bazaroof считает необходимым усовершенствовать детали такого законопроекта, а именно – установить конкретные критерии для семей, которые могли бы открывать депозиты на имя своих детей:
Ромасик отмечает, что такая система станет более надежной, поскольку будет определенная гарантия того, что ребенок в случае необходимости получит накопленные средства:
Форумчанин okarpus привел в пример похожую систему в Японии. Но там не государство, а родители обязаны оплачивать накопительное страхование своим детям, чтобы у них была финансовая поддержка на будущее:
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