Депозит новорожденным в Украине: что об этом думают читатели Finance.ua

Недавно мы писали о зарегистрированном в ВР законопроекте, которым предлагается ввести государственную помощь ребенку на будущее.

Авторы документа предлагают открывать депозит на имя каждого новорожденного украинца. Сумма такого депозита составит 50 тыс. грн.

Цель инициативы в законопроекте определяется как предоставление материальной, психологической поддержки молодым семьям (в долгосрочной перспективе – также молодым гражданам, которые вступают во взрослую жизнь). Таким образом правительство хочет сформировать уверенность в гражданах, что государство заботится о них и стремится оказать поддержку на всех этапах жизни, а также поддерживать и стимулировать рождаемость в Украине.

Как это будет действовать:

на имя новорожденных украинцев предлагают открывать депозитные счета в том же банке, который выберут родители или официальные опекуны ребенка;

на эти счета государство будет переводить по 50 тыс. грн;

средства можно будет использовать досрочно (до 18 лет), если для этого есть серьезные основания: тяжелая болезнь ребенка, потеря им жилья в результате стихийного бедствия или других обстоятельств, а также для получения высшего образования (если сумма вклада покрывает не менее половины стоимости всего обучения);

накопленные на депозите средства предлагают разрешить вкладывать в инвестиционные и страховые фонды.

При обсуждении этой темы на форуме комментаторы разделились в своих взглядах: одни считали, что таким образом государство обеспечивает ребенку будущее, другие – что это очередной законопроект, который так и не будет принят нардепами. В частности, на последнем акцентирет пользователь dima_ykrop_scoth :

Некоторые просто отказывались верить в действенность подобной системы в Украине. Среди них – форумчанин silversmmak :

Конрад Карлович считает систему бессмысленной, ведь она только увеличит дыру в бюджете. Напомним, в 2019 году невыполнение плана доходов госбюджета почти на 38 млрд грн является самым крупным из 2015 года.

А spread полагает, что такая инициатива интересна с точки зрения экономики страны, ведь она позволит привлечь деньги в банки и фонды:

Комментатор yanyura тоже согласен с тем, что такая помощь будет весьма выгодна для банковских учреждений. Однако, по его мнению, следует учитывать и будущую инфляцию:

Пользователь форума bazaroof считает необходимым усовершенствовать детали такого законопроекта, а именно – установить конкретные критерии для семей, которые могли бы открывать депозиты на имя своих детей:

Ромасик отмечает, что такая система станет более надежной, поскольку будет определенная гарантия того, что ребенок в случае необходимости получит накопленные средства:

Форумчанин okarpus привел в пример похожую систему в Японии. Но там не государство, а родители обязаны оплачивать накопительное страхование своим детям, чтобы у них была финансовая поддержка на будущее:

