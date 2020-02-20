В Кабмине решили ограничить поддержку аграриев

В этом году Кабмин планирует ограничить господдержку украинских аграриев на уровне 50 млн грн на одного субъекта с учетом связанных лиц. Такое решение правительство приняло на заседании 19 февраля в постановлении, которым определены направления господдержки на 2020 год.

Напомним, 19 февраля премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство распределило 4 млрд грн государственной помощи аграриям на 2020 год. Деньги направят на удешевление кредитов, компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники украинского производства и прочее.

За неделю до этого в Минэкономразвития сообщили, что государство будет возмещать проценты по кредитам на покупку земли сельскохозяйственного назначения. Однако будут применяться определенные ограничения.

В частности, размер кредита, по которому государство согласится погасить часть процентов, должен составлять до 5 млн грн. В случае, если заемщик уже участвует в программе дешевых кредитов под 5-7-9% годовых, то возмещение по сельскохозяйственным кредитам предоставлять не будут.