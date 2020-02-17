В Украине 82% коммунальных предприятий имеют нулевую доходность

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В Украине насчитывается 13 883 коммунальных предприятия, на которых работают 332,7 тысячи человек. Однако 82% коммунальных предприятий и 68% предприятий имеют нулевую доходность. А общая убыточность КП Киева – более 1 млрд грн.
Об этом Finance.ua рассказал экономист Центра экономической стратегии Богдан Прохоров во время презентации «Как финансирование коммунальных предприятий ограничивает конкуренцию?”.
“Мы выделили 5 проблем коммунальных предприятий. Во-первых, это конфликт интересов местной власти как собственника и заказчика услуг КП. В сфере государственных закупок КП регулируются национальными органами. По данным Youcontrol, больше всего КП регистрировались после очередных местных выборов в Украине. Однако есть риски того, что деятельность коммунальных предприятий не очень сильно зависит от политической воли местной власти. Вторая проблема – отсутствие полной и общедоступной информации о состоянии КП. Еще в 2014-2015 году Минэкономики пыталось подсчитать количество государственных КП в Украине, и очень много времени заняло вытянуть финансовую отчетность. Сейчас финансовую информацию можно достать проще. Третья проблема – искажение конкуренции из-за получения государственной помощи. Четвертая – коррупция и непрозрачность. Пятая – убыточность”, – рассказывает Богдан Прохоров.
“Все КП и другие предприятия работают на разных рынках. Лишь около 20% КП являются естественными монополиями, остальные работают на конкурентных рынках. К потенциально конкурентным рынкам относятся: производство и поставка тепловой энергии; обращение с бытовыми отходами, в том числе переработка бытовых отходов; услуга по управлению многоквартирным домом”, – отмечает Прохоров.
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