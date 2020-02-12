В Кабмине заговорили об увольнении главы "Нафтогаза"

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Кабинет Министров в ближайшее время решит вопрос завершения действия контракта с главой “Нафтогаза Украины” Андреем Коболевым. Политическое решение о смене руководства компании Кабмин принял еще в декабре-2019.
Об этом пишет сайт Сегодня.
“Этот вопрос сейчас актуален. Конечно, в ближайшие недели стоит ожидать решений. Когда они будут приняты – обязательно проинформируем. На этом заседании это решение не рассматривалось”, – заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
По словам Гончарука, этот вопрос не стоял в повестке дня заседания правительства 19 февраля, но репликами по этому поводу члены Кабмина действительно обменялись.
“Мы знаем (что у Коболева контракт заканчивается в марте. – Ред.)… Поэтому соответственно это актуально, и это обсуждается”, – подчеркнул премьер.
Напомним, Коболев возглавляет “Нафтогаз” с 26 марта 2014 года. Действие его контракта заканчивается в марте 2020 года.
Ранее в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды уточняли, что любые решения касательно состава руководства “Нафтогаза Украины” будут приниматься по результатам оценки деятельности и показателей эффективности работы компаний в соответствии с процедурой.
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