В Китае создали робота для массовой проверки температуры

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Китайский университет разработал робота для скрининга температуры для обнаружения аномальной температуры тела в толпе.
Мэй Сюэсун, профессор Сианьского университета Цзяотун в провинции Шэньси на западе Китая, сказал, что ручное измерение температуры проводится слишком медленно, в то время как робот может получать тепловые изображения температуры тела в толпе, отслеживая и распознавая лица людей.
Мэй сказал, что после появления нового коронавируса команда приложила усилия, чтобы объединить роботехнику с тепловизорами и скринингом, чтобы разработать такого робота. Также создан робот, который может проводить беспилотную дезинфекцию с помощью ультрафиолета. Он сказал, что оба робота подходят для обслуживания в аэропортах, больницах и других общественных местах, чтобы улучшить контроль над эпидемией и эффективностью дезинфекции, одновременно снижая риски воздействия на людей. Мэй сказал, что роботы для скрининга температуры тела были изготовлены компанией Xi’an Youibot Technology Co., Ltd. пока в небольших количествах, но они показали высокую точность измерений.
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