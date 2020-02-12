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Крупнейший банк Европы сократит 35 тыс. работников

Крупнейший банк Европы сократит 35 тыс. работников

Крупнейший в Европе банк HSBC сократит около 35 тыс. сотрудников.

Об этом сообщил The Financial Times исполняющий обязанности генерального директора британского HSBC Ноэл Куинн.

Увольнять работников будет на протяжении трех лет, после чего штат должен будет сократиться до 200 тыс. человек.

Массовое сокращение произойдет в рамках реорганизации отделений в Европе и США. HSBC намерен также снизить ежегодные расходы на $4,5 млрд, избавиться от активов на сумму $100 млрд. В его планах также частично объединить инфраструктуру инвестиционного и коммерческого подразделений и свернуть работу обособленного подразделения по работе с наиболее важными клиентами.

Как сообщает издание, таким реформам могли предшествовать финансовые проблемы, ведь по итогам 2019 года акционерная прибыль HSBC упала на 53% – до $6 млрд, а операционные расходы увеличились на 22% (на $7,3 млрд) из-за списаний в подразделениях глобального банкинга и коммерческого банкинга в Европе. Прибыль до налогообложения снизилась на 33% – до $13,3 млрд.

В прошлом году банк HSBC занимал в рейтинге крупнейших частных компаний по версии Forbes 21-е место. Объем его активов в 2019 году оценивался в $2,55 трлн.

По материалам УБР
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