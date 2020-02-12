Приватизация всех спиртовых заводов должна пополнить бюджет на 2,5 миллиарда

Поступления в государственный бюджет в результате приватизации всех спиртовых заводов составят около 2,5 млрд грн.

Об этом говорится в Отчете по выполнению Программы деятельности Кабинета Министров, сообщает Правительственный портал.

“Ожидаемые поступления в государственный бюджет от приватизации всех спиртовых заводов составят около 2,5 млрд гривен”, – говорится в документе.

Правительством были осуществлены первые шаги к приватизации государственных спиртовых заводов, в частности, отменено решение о реорганизации 35 спиртовых заводов, которые должны были быть присоединены к Государственному предприятию “Укрспирт” (постановление Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 г. № 1093).

В рамках предприватизационных мероприятий проводится комплексный технический и финансовый аудит государственных спиртовых заводов, инвентаризация имеющихся активов для оценки рыночной стоимости, после завершения которых предприятия будут переданы в Фонд государственного имущества на приватизацию через электронную торговую систему ProZorro.Продажи.