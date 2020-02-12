Нафтогаз уточнил международному трибуналу оценку ущерба от аннексии Крыма

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Нафтогаз завершил подачу в Гаагский международный трибунал заявления с уточненной суммой убытков, причиненных Россией аннексией Крыма и конфискацией всех активов Нафтогаза.
Как говорится& в сообщении пресс-службы Нафтогаза, сумма ущерба, которую в Нафтогазе требуют компенсировать, составляет около 8 миллиардов долларов – это стоимость экспроприированных активов Нафтогаза, в частности газовых вышек на шельфе Черного моря, а также проценты, начисленные на эту сумму с 2014 года.
«Несмотря на появление в арбитраже в январе 2017 года, Российская Федерация в дальнейшем уклонялась от участия в арбитражном производстве в течение почти трех лет. В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление о размере компенсации убытков, но не заявила ни одного альтернативного расчета убытков», – отмечают в Нафтогаза.
По данным компании, в ходе слушаний дела против Нафтогаза в трибунале, Россия не отрицает, что виновна в конфискации активов Нафтогаза, однако утверждает, что не должна Нафтогазу какой-либо компенсации.
В марте 2019 года Нафтогаз сообщил, что Гаагский арбитраж может до полутора лет подсчитывать сумму ущерба и сумму компенсации, которую Россия должна выплатить за аннексию Крыма Нафтогазу в пределах выигранного компанией дела.
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