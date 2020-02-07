Впервые тарифы не растут, а уменьшаются - Гончарук

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Кабмин этой зимой совместно с представителями местной власти снизил сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
“Этой зимой Правительство совместно с представителями местной власти снизило сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это – первый отопительный сезон за много лет, когда тарифы не растут, а уменьшаются”, – пишет премьер.
Однако, украинцы получили две платежки – за газ и за транспортировку. По словам Гончарука, это не значит, что придется платить больше. Если сложить цифры обоих платежек, то получится, что в январе этого года сумма меньше, чем в январе 2019.
“Раньше цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф. Теперь они разделены компаниями, которые поставляют и транспортируют газ”, – добавил он.
Для чего это сделано:
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