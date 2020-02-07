Впервые тарифы не растут, а уменьшаются - Гончарук

Кабмин этой зимой совместно с представителями местной власти снизил сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

“Этой зимой Правительство совместно с представителями местной власти снизило сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это – первый отопительный сезон за много лет, когда тарифы не растут, а уменьшаются”, – пишет премьер.

Однако, украинцы получили две платежки – за газ и за транспортировку. По словам Гончарука, это не значит, что придется платить больше. Если сложить цифры обоих платежек, то получится, что в январе этого года сумма меньше, чем в январе 2019.

“Раньше цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф. Теперь они разделены компаниями, которые поставляют и транспортируют газ”, – добавил он.

Для чего это сделано:

сейчас появился цивилизованный рынок энергоносителей – поставщики услуг больше не будут навязывать. Каждый потребитель сможет сам выбирать себе лучшие условия;

тарифы не должны регулироваться вручную. Долгие годы это происходило именно так – и платежка только росла.

Справка Finance.ua:

12 февраля 2020 г. на брифинге Алексей Гончарук заявил, что граждане Украины получат в январе 2020 года немного больше платежки за жилищно-коммунальные услуги, чем в декабре 2019 года.

В “Киевтеплоэнерго” разъяснили, что увеличение сумм в платежках за отопление в январе 2020 года в сравнении с декабрем 2019 года в Киеве связано с температурой воздуха и стоимостью газа.

В НКРЭКУ сообщали, что потребители для удобства будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги, на котором тарифы за газ как товар и за его транспортировку будут считаться отдельно.

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