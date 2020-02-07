Эксперты подсчитали ущерб авиакомпаний от коронавируса

Из-за отмены рейсов в Китай в первом квартале 2020 года авиакомпании могут потерять 4-5 миллиардов долларов, считают аналитики Международной организации гражданской авиации США (ICAO), — пишет Reuters.

Ожидается, что вирус может оказать более сильное воздействие на отрасль, чем эпидемия SARS в 2003 году.

По подсчетам ICAO, все международные рейсы в и из материкового Китая отменили 70 авиакомпаний, а еще 50 — сократили перелеты.

В результате пассажиропоток в Китай и из Китая сократился на 80%, кроме того уменьшилось и количество рейсов китайских авиакомпаний на 40%.

По оценкам ICAO, в I квартале Япония может потерять $1,29 млрд доходов от туризма из-за сокращения количества китайских туристов, а Таиланд — $1,15 млрд.

В ICAO уточняют, что предварительная оценка не включает грузоперевозки, аэропорты, поставщиков аэронавигационного обслуживания, внутренние воздушные перевозки в Китае или международные перевозки в Гонконг, Макао и Тайвань.