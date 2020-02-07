0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Эксперты подсчитали ущерб авиакомпаний от коронавируса

Эксперты подсчитали ущерб авиакомпаний от коронавируса

Из-за отмены рейсов в Китай в первом квартале 2020 года авиакомпании могут потерять 4-5 миллиардов долларов, считают аналитики Международной организации гражданской авиации США (ICAO), — пишет Reuters.

Ожидается, что вирус может оказать более сильное воздействие на отрасль, чем эпидемия SARS в 2003 году.

По подсчетам ICAO, все международные рейсы в и из материкового Китая отменили 70 авиакомпаний, а еще 50 — сократили перелеты.

В результате пассажиропоток в Китай и из Китая сократился на 80%, кроме того уменьшилось и количество рейсов китайских авиакомпаний на 40%.

По оценкам ICAO, в I квартале Япония может потерять $1,29 млрд доходов от туризма из-за сокращения количества китайских туристов, а Таиланд — $1,15 млрд.

В ICAO уточняют, что предварительная оценка не включает грузоперевозки, аэропорты, поставщиков аэронавигационного обслуживания, внутренние воздушные перевозки в Китае или международные перевозки в Гонконг, Макао и Тайвань.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.