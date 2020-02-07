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НБУ согласовал двух членов наблюдательного совета Укрэксимбанка

НБУ согласовал двух членов наблюдательного совета Укрэксимбанка

Сегодня Национальный банк согласовал кандидатуры двух членов наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка по результатам тестирований и собеседований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ согласовал кандидатуры двух членов наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка по результатам тестирований и собеседований, проведенных квалификационной комиссией с участием правления Нацбанка”, – говорится в сообщении.

В частности, 13 февраля комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, как указано, согласовал следующие лица:

Ласло Урбан (независимый директор)

Дмитрий Каплюк (представитель государства от Верховной Рады Украины)

“Таким образом, теперь наблюдательный совет Укрэксимбанка почти полностью сформирован – в его состав входят 8 человек (из 9), которые согласованы Национальным банком”, – добавили в регуляторе.

После того, как 27 декабря 2019 года Кабинет министров прекратил полномочия члена наблюдательного совета Укрэксимбанка Стивена Фишера, эта должность остается вакантной, добавили в НБУ.

По материалам УНН
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