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На Донбассе планируют создать экономический хаб

На Донбассе планируют создать экономический хаб

В Офисе Президента Украины под председательством советника главы государства Олега Устенко состоялась очередная встреча экспертной группы по решению экономических проблем Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Эксперт по региональному развитию Алексей Стародубов отметил целесообразность создания на Донбассе экономического хаба.

«Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и тому подобное – все это существует на подконтрольной части Донбасса», – отметил Алексей Стародубов.

Он также добавил, что в рамках рабочей группы уже подготовлена методика, которая позволяет определить основные этапы восстановления экономики Донбасса.

Участники совещания обсудили проблему водоснабжения Донбасса. Эксперт Владимир Каниболоцкий отметил, что боевые действия привели к значительным убыткам в системе водоснабжения региона. В отдельных населенных пунктах наблюдаются постоянные проблемы с поставками воды и ее качеством.

«Ключевой проблемой является привлечение дополнительных источников водоснабжения в регионе», – подчеркнул Владимир Каниболоцкий.

По материалам УКРИНФОРМ
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