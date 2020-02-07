На Донбассе планируют создать экономический хаб

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В Офисе Президента Украины под председательством советника главы государства Олега Устенко состоялась очередная встреча экспертной группы по решению экономических проблем Донбасса.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Эксперт по региональному развитию Алексей Стародубов отметил целесообразность создания на Донбассе экономического хаба.
«Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и тому подобное – все это существует на подконтрольной части Донбасса», – отметил Алексей Стародубов.
Он также добавил, что в рамках рабочей группы уже подготовлена методика, которая позволяет определить основные этапы восстановления экономики Донбасса.
Участники совещания обсудили проблему водоснабжения Донбасса. Эксперт Владимир Каниболоцкий отметил, что боевые действия привели к значительным убыткам в системе водоснабжения региона. В отдельных населенных пунктах наблюдаются постоянные проблемы с поставками воды и ее качеством.
«Ключевой проблемой является привлечение дополнительных источников водоснабжения в регионе», – подчеркнул Владимир Каниболоцкий.
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