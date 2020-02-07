Беспилотник Motiv: городской автомобиль будущего

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Премьера прототипа городского автомобиля будущего под названием Motiv состоялась на выставке мобильных инноваций MOVE 2020 в Лондоне.
Одноместный электрический беспилотник Motiv – совместный проект инжиниринговой компании Gordon Murray Design, Delta Motorsport и консалтингового агентства itMoves. Часть средств на разработку сити-кара выделила правительственная программа IDP14, стимулирующая разработку экологически чистого транспорта в Великобритании.
В основе Motiv – пространственная алюминиевая рама, на которую навешаны карбоновые кузовные панели. При габаритных размерах 2537 х 1310 х 1628 мм масса автомобиля без батарей всего 450 кг. Несмотря на то, что Motiv принадлежит к классу квадроциклов, он соответствует всем требованиям безопасности, предъявляемым к обычным автомобилям.
Фото: GMD Motiv / GMD
Внешне он напоминает беспилотник Google. Попасть внутрь можно через дверь типа «крыло чайки». Перед единственным пассажирским сидением установлен довольно большой 24-дюймовый монитор, отвечающий за ряд сервисных и развлекательных функций.
Фото: GMD Motiv / GMD
В движение автомобиль приводит 20-киловаттный электромотор, питающийся от батареи емкостью 13,8 кВт·ч. Полного заряда достаточно для преодоления 100 км пути. Для того, чтобы зарядить батарею от 20 до 80%, потребуется около 40 минут. Стоит отметить, что Motiv не имеет руля и педалей, а значит, он будет передвигаться только в режиме беспилотника со скоростью, не превышающей 65 км/ч.
Фото: GMD Motiv / GMD
Пока Motiv можно назвать не готовым транспортным средством, а скорее заготовкой, которая нуждается в доработке. Такие манипуляции позволят адаптировать беспилотник для конкретных задач. Предварительно, серийное производство могут наладить в течение 2-5 лет.
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