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Фонд госимущества запустил новый сайт приватизации

Фонд госимущества запустил новый сайт приватизации

Фонд государственного имущества в тестовом режиме запустил новый сайт приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

На сайте собраны все объекты малой и большой приватизации, подробная информация о них, фотографии, презентации, даты аукционов и новости.

Сайт доступен по ссылке.

“Мы работаем над тем, чтобы веб-страница была максимально доступна и проста в использовании для всех потенциальных инвесторов, и будем в дальнейшем ее развивать и постоянно наполнять информацией”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко отметил, что в 2020 году от приватизации ожидаются поступления в размере 12 млрд гривен.
По материалам Finance.UA
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