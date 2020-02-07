Фонд госимущества запустил новый сайт приватизации

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Фонд государственного имущества в тестовом режиме запустил новый сайт приватизации.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
На сайте собраны все объекты малой и большой приватизации, подробная информация о них, фотографии, презентации, даты аукционов и новости.
Сайт доступен по ссылке.
“Мы работаем над тем, чтобы веб-страница была максимально доступна и проста в использовании для всех потенциальных инвесторов, и будем в дальнейшем ее развивать и постоянно наполнять информацией”, – говорится в сообщении.
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