Фонд госимущества запустил новый сайт приватизации

Фонд государственного имущества в тестовом режиме запустил новый сайт приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

На сайте собраны все объекты малой и большой приватизации, подробная информация о них, фотографии, презентации, даты аукционов и новости.

Сайт доступен по ссылке .

“Мы работаем над тем, чтобы веб-страница была максимально доступна и проста в использовании для всех потенциальных инвесторов, и будем в дальнейшем ее развивать и постоянно наполнять информацией”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко отметил, что в 2020 году от приватизации ожидаются поступления в размере 12 млрд гривен.

В список стратегических объектов, которые запрещено приватизировать, вошли 219 предприятий.