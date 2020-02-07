ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире

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По итогам 2019 года в десятку самых продаваемых авто в мире попали только три кроссовера. Первую «десятку» разделили между собой японские и американские производители.
Об этом свидетельствует исследование MotorMediaReview.
Рейтинг был составлен на основе продаж новых авто в 2019 году.
ТОП-10 самых популярных авто:
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