ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире

По итогам 2019 года в десятку самых продаваемых авто в мире попали только три кроссовера. Первую «десятку» разделили между собой японские и американские производители.

Об этом свидетельствует исследование MotorMediaReview.

Рейтинг был составлен на основе продаж новых авто в 2019 году.

ТОП-10 самых популярных авто:

Toyota Corolla;

Ford F-Series;

Toyota RAV4;

Honda Civic;

Honda CR-V;

Volkswagen Tiguan;

RAM Pickup;

Toyota Camry;

Volkswagen Golf;

Chevrolet Silverado.

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