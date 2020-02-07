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ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире

ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире

По итогам 2019 года в десятку самых продаваемых авто в мире попали только три кроссовера. Первую «десятку» разделили между собой японские и американские производители.

Об этом свидетельствует исследование MotorMediaReview.

Рейтинг был составлен на основе продаж новых авто в 2019 году.

ТОП-10 самых популярных авто:

  • Toyota Corolla;
  • Ford F-Series;
  • Toyota RAV4;
  • Honda Civic;
  • Honda CR-V;

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  • Volkswagen Tiguan;
  • RAM Pickup;
  • Toyota Camry;
  • Volkswagen Golf;
  • Chevrolet Silverado.

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По материалам Finance.UA
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