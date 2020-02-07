В правительстве планируют все кредитование сделать на уровне 5-9%

В правительстве планируют все виды кредитования сделать на условном уровне 5-7-9%, для снижения стоимости ресурсов.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства.

“В этом году мы будем работать, чтобы любое кредитование, не только отдельная программа, было условно на уровне 5-7-9%. Очевидно, что экономика при стоимости ресурсов в 20-30% нормально расти не может, поэтому нашей важной задачей является снизить стоимость ресурсов”, – отметил он.

Ранее Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в этом году десятки тысяч украинцев смогут воспользоваться программой “Доступные кредиты 5-7-9%”, получив кредит в одном из банков.