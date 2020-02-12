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Портрет украинского "заробитчанина": образование, возраст, регионы

Портрет украинского "заробитчанина": образование, возраст, регионы

По данным последних лет, 69% украинских трудовых мигрантов были с запада Украины, 70% – мужчинами, а 33% из всех – имели высшее образование.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на исследование VoxUkraine.

Большая тенденция к миграции в западном регионе (при том, что в этом регионе проживает лишь 27% населения страны) не новое явление.

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70% трудовых мигрантов – мужчины. В странах трудоустройства единственным исключением является Италия, где 71% трудовых мигрантов – женщины, вероятно, оказывающие услуги по уходу в итальянских семьях.

В России и Польше преобладает физический труд в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности.

41% трудовых мигрантов моложе 35 лет по сравнению с 34% в общей численности населения. Это еще больше выражено в Польше, где 47% украинских трудовых мигрантов моложе 35 лет.

Мигранты почти в равной степени являются выходцами из городов и сел.

Поскольку менее трети украинцев проживает в селах, миграция распространена там вдвое больше, чем в городах.

Люди с высшим образованием демонстрируют меньшую вероятность мигрировать, тогда как люди с профессионально-техническим образованием чрезмерно представлены среди трудовых мигрантов.

Доля мигрантов с высшим образованием (33%) ниже, чем среди населения трудоспособного возраста (45%). Напротив, люди с профессиональной подготовкой составляют 34% мигрантов (46% в Польше), что составляет лишь 24% населения трудоспособного возраста.

Это может помочь объяснить некоторые заявления фирм в трудоемкой легкой промышленности, которые недавно сообщили о росте дефицита рабочей силы.

Более половины мигрантов в странах ЕС заняты работой, которая требует элементарной подготовки. 46% мигрантов в Польше, 56% в Италии и только 21% в России заявили, что они имеют слишком высокую квалификацию для работы, которую выполняют.

По материалам Економічна Правда
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