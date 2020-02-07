Российский "Внешэкономбанк" избавился от долгов "Проминвестбанка"

Бизнесмен Владимир Продивус купил долговые обязательства украинского «Проминвестбанка» у российского «Банка развития и внешнеэкономической деятельности».

Согласно информации politeka.net , представители российской стороны вывели из своего кредитного портфеля долговые обязательства «Проминвестбанка» объемом более 30 млн долларов, чтобы дистанцироваться от сделки по продаже акций украинского банка на бирже ПФТС во вторник, 11 февраля 2020 года.

Решение «украинизировать» долговые обязательства «Проминвестбанка» минимизирует риски будущего покупателя банка, связанные с международными санкциями в отношении сотрудничества с российским государственным капиталом. Эксперты финансового рынка связывают «потепление отношений» между банкирами с общей сменой международного политического вектора руководителей Российской Федерации и Украины.

Предполагается, что бизнес-структуры, аффилированные с известным украинском мостостроителем Владимиром Продивусом, в ближайшее время войдут в юридические переговоры с представителями «Проминвестбанка», чтобы урегулировать взыскание с банка-должника проблемной задолженности.