Александр Гладий: доступ к банковской тайне. Что это меняет?

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31 октября 2019 года Верховная рада Украины внесла изменения в Закон Украины “О банках и банковской деятельности”, которые предусматривают упрощение порядка раскрытия банками информации, которая содержит банковскую тайну.
Это произошло в связи с установлением уголовной ответственности за незаконное обогащение и необходимостью создания дополнительного механизма выявления необоснованных активов.
Что же такое банковская тайна?
Банковской тайной является любая информация о клиенте, которая стала известна банку при предоставлении банковских услуг и обслуживании клиента. В частности, это информация относительно финансового состояния, транзакций, сведения о банковском вкладе или имуществе на хранении. Банковская тайна распространяется также на сведения о лицах, которые впоследствии не стали клиентами банка или прекратили пользоваться банковскими услугами.
Введение института признания необоснованными активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и механизмов их выявления через доступ правоохранительных органов к банковской тайне соответствует мировой практике борьбы с коррупцией. Например, похожий институт работает в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Албании, Грузии, Италии, Израиле, Лихтенштейне, Словении, Швейцарии, Таиланде, Филиппинах.
В связи с законодательными изменениями, правоохранительные органы получили право без решения суда на доступ к информации об операциях по счетам юридических и физических лиц, включая информацию о контрагентах, даже, если их счета открыты в других банках.
31 января 2020 года Национальный банк Украины Постановлением №13 упорядочил Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 14.07.2006.
Что это означает на практике для юридических лиц и для каждого гражданина?
До внесения изменений в Закон Украины “О банках и банковской деятельности” правоохранительные органы имели возможность получить только общую информацию о банковском счете юридического или физического лица, а для получения более детальной информации, в том числе относительно его контрагентов, им необходимо было обращаться к следственному судье за получением постановления о временном доступе к сведениям, которые составляют банковскую тайну.
По замыслу законодателей, после внесения законодательных изменений правоохранительные органы, которые осуществляют досудебное расследование в уголовных производствах относительно незаконного обогащения, имеют возможность самостоятельно получить всю необходимую информацию по банковскому счету юридического или физического лица, в том числе в отношении контрагентов.
Отныне банки обязаны на письменный запрос органов прокуратуры, Государственного бюро расследований, расследующих уголовные производства по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности, предоставить информацию по операциям по счетам юридического лица, физического лица — субъекта предпринимательской деятельности или физического лица.
Кроме того, на письменное требование Национального антикоррупционного бюро Украины дополнительно банки обязаны предоставлять информацию в отношении счетов, вкладов, сделок, операций по счетам либо без открытия счетов конкретного юридического лица, физического лица – субъекта предпринимательской деятельности или физического лица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов.
Законодатели убеждают, что внесение изменений в Закон Украины “О банках и банковской деятельности” не несет угрозы рядовым законопослушным гражданам. Банку запрещается предоставлять информацию о клиентах другого банка, даже если их имена указаны в документах, соглашениях и операциях клиента, кроме случаев, когда банковская тайна должна быть раскрыта в соответствии с Законом.
Будут ли правоохранительные органы злоупотреблять своим правом на получение информации по банковским счетам – вопрос скорее риторический.
Александр Гладий, директор Юридического агентства “Абсолют”, адвокат
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