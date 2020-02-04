Нацбанк посчитал чистые потери госбюджета от укрепления гривны

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Из-за укрепления курса гривны чистые потери государственного бюджета (за вычетом экономии на долговых выплатах и расходах) в 2019 году составили около 23 млрд грн или 2,3% доходов государственного бюджета.
Об этом говорится в “Инфляционном отчете” (февраль 2020 года) Национального банка Украины (НБУ).
Как отмечается в отчете, влияние ревальвации гривны на бюджетную сферу неоднозначно – доходы с импорта ниже, но есть экономия на валютных расходах и выгодах от улучшения восприятия рисков инвесторами.
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“Укрепление гривны действительно негативно сказывается на поступлениях в бюджет, поскольку доля налогов, связанных с импортом, достигает почти 40% от общих доходов государственного бюджета. По оценкам НБУ, укрепление гривны объясняет лишь около половины недовыполнения плана налоговых поступлений”, – говорится в отчете.
По данным НБУ, остальные потери обусловлены:
С другой стороны, из-за более крепкого фактического обменного курса по сравнению с заложенным в бюджет возникает экономия на долговых валютных выплатах и расходах бюджета на импортируемые товары и услуги (например, на закупки лекарств), напомнили в НБУ.
“Укрепление гривны имело и положительные последствия для бюджетного сектора. Вместе с взвешенной фискальной политикой оно способствовало более быстрому снижению государственного и гарантированного государством долга к ВВП. Этот показатель влияет на восприятие рисков внешними инвесторами и формирование суверенных рейтингов. Это способствовало притоку внешних портфельных инвестиций в государственный сектор, что, в свою очередь, позволило снизить стоимость обслуживания гривневого государственного долга, продлить его срочность и улучшить валютную структуру. Также благодаря улучшению восприятия инвесторами и мягким финансовым условиям рекордными в 2019 году были внешние долговые привлечения реального сектора”, – говорится в сообщении.
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