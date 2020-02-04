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Разъяснение по новой платежке за распределение газа

Разъяснение по новой платежке за распределение газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, дала разъяснения в отношении платежек за распределение газа.

Об этом пишет НКРЭКУ на своей странице в FACEBOOK.

С января 2020 года плата за распределение природного газа для потребителей определяется отдельно от стоимости газа.

В НКРЭКУ объяснили:

  • плата за услуги по распределению природного газа не является ни новым, ни дополнительным платежом;
  • услуги по распределению природного газа всегда оплачивались бытовыми потребителями в составе конечного платежа за природный газ. За счет этих средств обеспечивается работа газовых сетей, эксплуатация газового оборудования, поддерживается круглосуточная работа аварийных служб;
  • в 2020 году потребители платят исключительно за услуги, которые получат в 2020 году.

Как производится оплата – равными частями каждый месяц и позволяет существенно уменьшить платеж в отопительный период;

Справка Finance.ua:

  • Украинцы с января 2020 года получили отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что украинцы получили две отдельные платежки в январе – за газ, и его транспортировку, при этом совокупная сумма в платежках была меньше, чем прошлогодняя.
  • Зеленского просят отменить вторую платежку за газ. Соответствующая петиция под номером №22/083148-ЕП зарегистрирована на сайте главы государства. В петиции сказано, что украинцы за свой счет проводили газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения.

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По материалам Finance.UA
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