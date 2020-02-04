Разъяснение по новой платежке за распределение газа

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, дала разъяснения в отношении платежек за распределение газа.
Об этом пишет НКРЭКУ на своей странице в FACEBOOK.
С января 2020 года плата за распределение природного газа для потребителей определяется отдельно от стоимости газа.
В НКРЭКУ объяснили:
Как производится оплата – равными частями каждый месяц и позволяет существенно уменьшить платеж в отопительный период;
Самые интересные и важнейшие новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька – всегда в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как полицейские будут проверять данные водительских прав "в смартфоне"Вчера, 17:00 - 4109 22
Украинцы в этом году получат еще 50 е-услуг мобильного приложения "Дія" - ГончарукВчера, 13:04 - 2551 12
Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPal2 ч. назад - 1851 10
Зеленский о релизе "государства в смартфоне": мы третьи в Европе, кто имеет нечто подобноеВчера, 12:32 - 1306 10
Разъяснение по новой платежке за распределение газа58 мин. назад - 502 6
Как полицейские будут проверять данные водительских прав "в смартфоне"Вчера, 17:00 - 4109 22
Акции Tesla обвалились на 17%Вчера, 13:25 - 3080 3
Украинцы в этом году получат еще 50 е-услуг мобильного приложения "Дія" - ГончарукВчера, 13:04 - 2551 12
Ни копейки жене и детям: житель Канады сжег миллион долларовВчера, 20:10 - 2506 4
Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPal2 ч. назад - 1851 10
Cadillac представил новый внедорожник (фото)Вчера, 14:10 - 282
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 721
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1091
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 926
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 4920 1