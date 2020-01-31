Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ

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Премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что украинцы получили две отдельные платежки в январе – за газ, и его транспортировку, при этом совокупная сумма в платежках была меньше, чем прошлогодняя.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
“Плата за транспортировку всегда существовала – ранее она входила в общий тариф”, – пишет Гончарук.
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“Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это – европейские правила рынка и борьба с монополиями “, – подчеркнул он.
Объяснение премьера – несмотря на разделение тарифа на 2 части, совокупная стоимость двух платежек на газ и за транспортировку, которые поступили в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке.
Как будет в феврале. Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы за обособленную услугу по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года. Не нужно дополнительно обращаться за этим.
Плата за транспортировку газа – по словам Гончарука, для граждан, не использующих газ, будет минимальна.
Стоимость распределения газа на приготовление пищи – 2,8 грн.
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