Apple запатентовала уникальный гибкий экран (фото)

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Из-за того, что экран смартфонов прикрыт не стеклом, а специальной пластиковой пленкой, в разложенном состоянии на ней образуются вмятины и бугорки. Такая проблема уже обнаружена на Samsung Galaxy Fold и Motorola Razr: складки на их дисплеях прощупываются пальцем и заметны при ярком освещении.
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Инженеры Apple предлагают решение для этой проблемы. Ведомство по патентам и товарным знакам США 4 февраля опубликовало поданный компанией патент под названием “Электронные устройства с гибкими экранами и шарнирными соединениями”. В документе описана концепция, позволяющая складывать гибкий дисплей без образования складок.
Фото: telegraf.com.ua Иллюстрация из патента
В схеме, предложенной Apple, место сгиба образует петлю, оставляя вокруг шарнира немного свободного пространства и слегка выпирая наружу.
Фото: telegraf.com.ua Так выглядит место сгиба смартфона в сложенном состоянии. Вокруг петли сгиба можно увидеть раздвижные створки
При этом основные части и края дисплея плотно прилегают друг к другу. Такой способ складывания позволяет уменьшить механическое напряжение, возникающее в пластиковой пленке.
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