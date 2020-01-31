Международные резервы Украины выросли почти на $1 млрд

В января 2020 года международные золотовалютные резервы Украины выросли до 26,29 миллиарда долларов или на 3,9% против уровня в начале года.

Об этом сообщают в Национальном банке Украина.

“По состоянию на 1 февраля 2020 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 292,8 млн долл. США (в эквиваленте). В январе они выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года. Увеличение международных резервов в январе обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциями Национального банка – по управлению резервами и на валютном рынке”, – говорится в сообщении.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли такие факторы:

операции правительства по управлению государственным долгом. В конце января правительство разместило облигации внешнего государственного займа на 1 250,0 млн евро. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 656,1 млн долл. США (в эквиваленте), из которых 602,2 млн долл. США – на выполнение обязательств по облигациям внутреннего государственного займа ( ОВГЗ ), номинированным в валюте;

операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В течение первого месяца года на рынке наблюдалась несколько меньшее предложение валюты со стороны экспортеров при значительных объемах полученного ими возмещения НДС и определенная активизация импортеров после праздничных распродаж;