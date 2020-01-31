Международные резервы Украины выросли почти на $1 млрд

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В января 2020 года международные золотовалютные резервы Украины выросли до 26,29 миллиарда долларов или на 3,9% против уровня в начале года.
Об этом сообщают в Национальном банке Украина.
“По состоянию на 1 февраля 2020 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 292,8 млн долл. США (в эквиваленте). В январе они выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года. Увеличение международных резервов в январе обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциями Национального банка – по управлению резервами и на валютном рынке”, – говорится в сообщении.
В общем динамику резервов в течение месяца определяли такие факторы:
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