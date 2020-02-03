В Киеве появятся экологичные автобусы

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До конца 2020 года власти Киева планируют приобрести около 70 экологичных автобусов.
Покупка транспорта будет происходить в рамках сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР, сообщает пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.
“Не секрет, что главной причиной загрязнения воздуха в Киеве является большое количество автомобилей. Поэтому вместе с улучшением ситуации с трафиком мы закупаем для города “зеленый” общественный транспорт. Речь идет о приобретении экологичных автобусов», – отметил Кличко.
Также отметил, что столица имеет проблему с перегрузкой автотранспортом.
“Сегодня в городе около 1,1-1,2 млн авто, еще примерно 200-300 тыс. приезжает ежедневно из области. К тому же через Киев едет транзитный транспорт, по данным экспертов, такого до 40%. При том, что рассчитаны улицы, дороги, мосты, большинство из которых строили несколько десятков лет назад, примерно на 900 тыс. автомобилей. Пути решения проблемы – это создание перехватывающих паркингов на въезде в город, систематизация движения общественного транспорта в столице, наведение порядка с парковкой. И ключевой вопрос – достройка большой окружной дороги”.
Важным вопросом является также снижение нагрузки на мосты в городе. Они сегодня перегружены более чем на 100%. Улучшить ситуацию сможет автосообщение по Подольско-Воскресенскому мосту.
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