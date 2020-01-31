В Украине запрещены к приватизации 219 стратегических объектов

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В список стратегических объектов, которые запрещено приватизировать, вошли 219 предприятий.
Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в FACEBOOK.
“Правительство согласовало законопроект “О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации”. Этот законопроект за №2831 зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Все 219 объектов списка проходили глубокий анализ и выносились на обсуждение с профильными центральными органами исполнительной власти”, – написал Милованов.
По его словам, для формирования перечня стратегических объектов, приватизация которых запрещена, использовались три основных критерия: предприятия должны обеспечивать энергетическую независимость и обороноспособность государства; должны быть естественными монополиями; деятельность предприятий имеет критически важное значение для общества.
В перечень вошли 3 группы объектов: акционерные общества, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50%+1 акция и не подлежит приватизации (9 предприятий). Акционерные общества, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственные унитарные и казенные предприятия, которые не подлежат приватизации (101 предприятие) и объекты культуры и спорта, которые не подлежат приватизации (109 предприятий).
“Также есть важное уточнение относительно будущего предприятий, доля государственных акций в которых сейчас составляет 100%: в случае принятия решения об уменьшении доли корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале акционерных обществ, а также при преобразовании государственных унитарных предприятий в акционерные общества, доля корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале таких обществ не может быть меньше 50 процентов + 1 акция и не подлежит приватизации”, – подчеркнул Милованов.
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