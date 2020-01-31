Toshiba выпустит приложение для хранения чеков

Японская компания Toshiba разработала систему Smart Receipt, которая позволит покупателям скачивать информацию с чеков непосредственно в смартфоны.

Об этом сообщает NHK.

Компания учредила новое дочернее предприятие для запуска сервиса Smart Receipt.

Отмечается, что покупатели будут получать оцифрованную информацию с помощью приложения для смартфона, просто сканируя штриховой код возле кассы.

Приложение показывает историю покупок и может помочь облегчить управление семейным бюджетом. Система также будет предлагать купоны на скидки.

Компания ставит целью довести количество магазинов, использующих сервис Smart Receipt, до 100 тысяч в финансовом году, который начнется в апреле.