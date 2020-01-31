Выплаты по "зеленому" тарифу в 2020 вырастут почти вдвое

В 2020 году выплаты по “зеленому” тарифу вырастут в 1,8 раза по сравнению с 2019 годом – до 48 миллиардов гривен.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Если в прошлом году на “зеленую” энергетику было выплачено 27 миллиардов гривен, то в этом году 48 миллиардов гривен, то есть плюс 21 миллиард, которые необходимо где-то взять”, – сообщил Герус.

В Украине на законодательном уровне закреплен один из самых высоких в мире “зеленых” тарифов:

Украина – тариф составляет 15 евроцентов за киловатт.

Германия – 4,7 евроцента,

Узбекистан – 6 евроцентов.

Он отметил, что сегодня с инвесторами ведется диалог с целью изменения “зеленого” тарифа. “Но тут нужно быть очень аккуратными. На данный момент никакой законопроект не зарегистрирован. Мы не спешим, идет диалог с инвесторами”, – отметил депутат.

Ранее Finance.ua сообщал, что 126 производителей «зеленой» энергии требуют от Зеленского остановить давление на отрасль.

Справка Finance.ua: