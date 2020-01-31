Выплаты по "зеленому" тарифу в 2020 вырастут почти вдвое

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В 2020 году выплаты по “зеленому” тарифу вырастут в 1,8 раза по сравнению с 2019 годом – до 48 миллиардов гривен.
Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
Если в прошлом году на “зеленую” энергетику было выплачено 27 миллиардов гривен, то в этом году 48 миллиардов гривен, то есть плюс 21 миллиард, которые необходимо где-то взять”, – сообщил Герус.
В Украине на законодательном уровне закреплен один из самых высоких в мире “зеленых” тарифов:
Он отметил, что сегодня с инвесторами ведется диалог с целью изменения “зеленого” тарифа. “Но тут нужно быть очень аккуратными. На данный момент никакой законопроект не зарегистрирован. Мы не спешим, идет диалог с инвесторами”, – отметил депутат.
Ранее Finance.ua сообщал, что 126 производителей «зеленой» энергии требуют от Зеленского остановить давление на отрасль.
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