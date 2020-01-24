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Первые "зеленые" аукционы проведут в апреле 2020 года - Минэнерго

Первые "зеленые" аукционы проведут в апреле 2020 года - Минэнерго

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о проведении первых аукционов по продаже энергии, производимой из возобновляемых источников. Первые такие аукционы планируется провести в апреле 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Отмечается, что «зеленые» аукционы должны обеспечить честную конкуренцию среди производителей «зеленой» энергии, а также сделать продажу такой энергии максимально прозрачной и простой для инвесторов.

«Указанное постановление позволяет проводить «зеленые аукционы» по продаже энергии, произведенной из альтернативных источников, на прозрачных аукционах через площадку «Прозоро.Продажи», что будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на «чистую» энергию». Первые аукционы планируется провести в апреле 2020 года», – сообщают в Минэнерго.

По материалам hromadske.tv
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