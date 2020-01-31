126 производителей «зеленой» энергии требуют от Зеленского остановить давление на отрасль

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В Украине в течение последних месяцев украинскую энергетику лихорадит из-за внедрения новой модели рынка, которую спешно и недостаточно проработанную внедрил парламент предыдущего созыва.
Об этом говорится в открытом письме Украинской ассоциации возобновляемой энергии (УАВЭ) в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за давления на производителей «зеленой» электроэнергии и инвесторов.
Как отмечается в обращении, сегодня на рынке создается искусственный дефицит средств, а за произведенную электроэнергию перед производителями не рассчитываются, и задолженность перед ними «уже превышает миллиардных сумм».
В то же время регулятор – НКРЭКУ – не пересматривает тарифы, чтобы стабилизировать расчеты.
«Представители правительства и комитета Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса говорят ультиматумами и обнародуют уже 15-ый вариант будущих изменений, которые существенно отличны между собой, что является очень странным», – говорится в тексте письма.
В Ассоциации отмечают, что большое количество игроков на рынке имеют кредиты в государственных банках, а также в Европейском банке реконструкции и развития.
«У государственных банков есть все возможности объявлять компании неплатежеспособными и забирать их имущество только из-за того, что органы центральной власти прямо нарушают данные ими ранее гарантии?», – спрашивают в УАВЭ.
Вместе с тем правительство не утверждает пятилетний план квот на строительство новой генерации.
«Однако Кабмин утверждает очередной миллиард гривен субсидий на выплаты шахтерам», – возмущаются в объединении.
«Господин Президент! Мы добросовестные налогоплательщики и сознательные граждане Украины. На что нас толкает эта брутальная атака власти? Текущая ситуация заставит производителей обращаться с судебными исками в юрисдикции Европейского Союза к Государству Украина в связи с нарушением условий, заключенных ранее контрактов, и условий Европейской энергетической хартии? Мы хотим развивать нашу общую страну, а не спорить с ее властью!», – говорится в письме.
Как напоминают в УАВЭ, общий объем поддержки сектора возобновляемой энергетики составляет около 5% от общего рынка электроэнергии.
«Наша сфера является абсолютно открытой, привлекая ежегодно тысячи новых участников и точно не является врагом Украинского Государства. Мы понимаем необходимость болючих изменений и вынуждены идти на потерю миллионов долларов, вложенных в девелопмент новых проектов. Но мы никогда не согласимся на уничтожение сферы, которую создавали тяжелым трудом последние 11 лет в угоду финансово-промышленным группам, которые контролируют традиционную энергетику и медиа», – подчеркивают в УАВЭ.
В письме напоминается, что за последние 11 лет в возобновляемую энергетику инвестировано около 10 млрд евро, две трети из которых – за последние годы. И если Украина не продолжит реформу энергетического сектора, не будет поддерживать развитие «зеленой» э/э и не сокращать долю атомной и угольной генерации, страна «не выберется из круга технически отсталых стран третьего мира». А проблемы экологии из-за работы изношенных АЭС и угольных ТЭС будут только накапливаться и загрязнять окружающую среду.
В Украинской ассоциации возобновляемой энергии призвали президента уделить лично внимание ситуации, которая сложилась в энергетической сфере.
«Просим про встречу и хотим, чтобы нас услышали», – подчеркивается в обращении.
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