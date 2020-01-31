Аналитики Moody's оценили возможное влияние коронавируса на мировую экономику

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Эпидемия китайского коронавируса может стать “черным лебедем” 2020 года, который повлияет на мировую экономику существеннее, чем финансовый кризис и рецессия 2008-2009 годов.
Об этом говорится в еженедельном обзоре рынков от компании Moody’s Analytics, который обнародовали 30 января.
Читайте также: Милованов объяснил, почему коронавирус не ударит по экономике Украины
По словам аналитиков, “никто не предполагал появления потенциально опустошительной пандемии в начале 2020 года”.
“И, в отличие от финансового кризиса, государственные деятели могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, которую можно сравнить с “испанкой”(эпидемией гриппа. – Ред.) 1918 года”, – подчеркивается в обзоре.
В Moody’s отмечают, что в ответ на риски, связанные с возможным распространением коронавируса, упал индекс цен на промышленные металлы.
“В значительной степени это связано с огромным влиянием Китая на глобальную промышленную активность”, – пишет Moody’s Analytics.
Подчеркивается, что с середины января индекс цен на промышленные металлы упал на 7,1%, а 29 января индекс был самым низким с июня 2017 года.
Аналитики считают, что из-за непредсказуемости распространения коронавируса под вопросом оказался прогнозированный ранее рост мирового ВВП в 2020 году на 3,3%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Иностранный доход: как облагается налогом и декларируетсяВчера, 12:10 - 9409 15
Баканов анонсировал повышение зарплат сотрудников СБУ13 ч. назад - 2176 9
Криклий: хотим развивать в Украине модель авиатакси15 ч. назад - 831 6
Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ4 ч. назад - 1160 5
Госстат посчитал долги украинцев за коммуналку13 ч. назад - 1359 5
Названы автопроизводители - мировые лидеры продаж12 ч. назад - 7549
Гоструда проверит 3000 предпринимателей: кого касается в первую очередь5 ч. назад - 4424
Ощадбанк начал выдавать бизнесу льготные кредиты (инфографика)10 ч. назад - 4272 3
НБУ пришлось продавать валюту для замедления девальвации10 ч. назад - 3761
Курс наличного доллара9 ч. назад - 3559
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)4 ч. назад - 109
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 578
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 3365 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4494
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 2337