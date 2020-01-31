0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 177 0

Аналитики Moody's оценили возможное влияние коронавируса на мировую экономику

Аналитики Moody's оценили возможное влияние коронавируса на мировую экономику

Эпидемия китайского коронавируса может стать “черным лебедем” 2020 года, который повлияет на мировую экономику существеннее, чем финансовый кризис и рецессия 2008-2009 годов.

Об этом говорится в еженедельном обзоре рынков от компании Moody’s Analytics, который обнародовали 30 января.

Читайте также: Милованов объяснил, почему коронавирус не ударит по экономике Украины

По словам аналитиков, “никто не предполагал появления потенциально опустошительной пандемии в начале 2020 года”.

“И, в отличие от финансового кризиса, государственные деятели могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, которую можно сравнить с “испанкой”(эпидемией гриппа. – Ред.) 1918 года”, – подчеркивается в обзоре.

В Moody’s отмечают, что в ответ на риски, связанные с возможным распространением коронавируса, упал индекс цен на промышленные металлы.

“В значительной степени это связано с огромным влиянием Китая на глобальную промышленную активность”, – пишет Moody’s Analytics.

Подчеркивается, что с середины января индекс цен на промышленные металлы упал на 7,1%, а 29 января индекс был самым низким с июня 2017 года.

Аналитики считают, что из-за непредсказуемости распространения коронавируса под вопросом оказался прогнозированный ранее рост мирового ВВП в 2020 году на 3,3%.

Справка Finance.ua:

  • “Черный лебедь” – событие, которое трудно спрогнозировать, и которое имеет значительное влияние на экономику. Термин ввел американский экономист Нассим Талеб в книге с одноименным названием, которая вышла в 2007 году.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.