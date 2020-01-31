Налоговая начнет сотрудничество с Visa

Государственная налоговая служба и платежная система Visa начинают сотрудничество.

Об этом сообщает глава налоговой Сергей Верланов в FACEBOOK.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Visa и налоговая хотят развивать безналичную экономику в Украине и повышать финансовую грамотность населения.

«На самом деле электронные платежи имеют много преимуществ… И главное из них – снижение коррупционных рисков из-за уменьшения оборота наличных средств. Именно поэтому мы с VISA запланировали совместные мероприятия для информирования граждан о возможности безналичного расчета», – комментирует руководитель налоговой.

Напомним, недавно в Украине запустили новый сервис онлайн-переводов на карты ПриватБанка с платежной карты VISA любого банка мира.

Для кого будет удобен сервис:

для украинцев, работающих за рубежом, фрилансеров, а также родственников и друзей клиентов банка, проживающих за рубежом;

также это упрощает жизнь родителям иностранных студентов, обучающихся в Украине, и украинским волонтерам – они смогут свободно получать пожертвования из-за рубежа;