0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

Налоговая начнет сотрудничество с Visa

Налоговая начнет сотрудничество с Visa

Государственная налоговая служба и платежная система Visa начинают сотрудничество.

Об этом сообщает глава налоговой Сергей Верланов в FACEBOOK.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Visa и налоговая хотят развивать безналичную экономику в Украине и повышать финансовую грамотность населения.

«На самом деле электронные платежи имеют много преимуществ… И главное из них – снижение коррупционных рисков из-за уменьшения оборота наличных средств. Именно поэтому мы с VISA запланировали совместные мероприятия для информирования граждан о возможности безналичного расчета», – комментирует руководитель налоговой.

Напомним, недавно в Украине запустили новый сервис онлайн-переводов на карты ПриватБанка с платежной карты VISA любого банка мира.

Для кого будет удобен сервис:

  • для украинцев, работающих за рубежом, фрилансеров, а также родственников и друзей клиентов банка, проживающих за рубежом;
  • также это упрощает жизнь родителям иностранных студентов, обучающихся в Украине, и украинским волонтерам – они смогут свободно получать пожертвования из-за рубежа;
  • через Приват24 смогут переводить деньги украинцам непосредственно со своих карт VISA иностранцы, которые живут или приехали в Украину.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.