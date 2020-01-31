Налоговая начнет сотрудничество с Visa

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственная налоговая служба и платежная система Visa начинают сотрудничество.
Об этом сообщает глава налоговой Сергей Верланов в FACEBOOK.
Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Visa и налоговая хотят развивать безналичную экономику в Украине и повышать финансовую грамотность населения.
«На самом деле электронные платежи имеют много преимуществ… И главное из них – снижение коррупционных рисков из-за уменьшения оборота наличных средств. Именно поэтому мы с VISA запланировали совместные мероприятия для информирования граждан о возможности безналичного расчета», – комментирует руководитель налоговой.
Напомним, недавно в Украине запустили новый сервис онлайн-переводов на карты ПриватБанка с платежной карты VISA любого банка мира.
Для кого будет удобен сервис:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Philips прекращает производство бытовой техникиВчера, 02:37 - 11553 7
Ставки пенсионного сбора при приобретении «легковушки»Вчера, 09:37 - 10615 6
Кличко рассказал, как быстрее передвигаться по Киеву на авто (видео)Вчера, 07:53 - 2146 6
Новый Генплан Киева: какие промзоны и промрайоны застроят и озеленятВчера, 05:53 - 2332 3
В НБУ показали, как будет выглядеть новая банкнота в 200 гривен (фото)Вчера, 08:23 - 5806 2
Ставки пенсионного сбора при приобретении «легковушки»Вчера, 09:37 - 10615 6
Иностранный доход: как облагается налогом и декларируетсяВчера, 12:10 - 5881
Европейский центробанк назвал банкноты, которые подделывают чаще всегоВчера, 10:20 - 2762
Mitsubishi объявила о серьезном обвале продаж6 ч. назад - 1106 1
Штрафы и эвакуаторы: в столице решат проблемы с трафикомВчера, 15:25 - 850 1
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 453
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 2780 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4379
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 2207
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1207