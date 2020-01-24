Еще один банк присоединился к программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

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Фонд развития предпринимательства (ФРП) в четверг, 30 января, подписал с Укргазбанком первое соглашение о государственной программе “Доступные кредиты 5-7-9%”.
Об этом говорится на сайте Министерства финансов.
По предварительным оценкам, около 50 000 заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в 2020 году, что будет способствовать росту уровня занятости в Украине, развитию инновационных и эффективных предприятий, а следовательно, расширять налоговую базу и увеличит доходы в государственный бюджет Украины, что позволит бесперебойно финансировать Программу.
Напомним, 27 января 2020 года ПриватБанк открыл прием заявок от предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%».
Займы по программе “Доступные кредиты 5-7-9%” могут выдаваться на приобретение и/или модернизацию основных средств, а также объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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