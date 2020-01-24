Аналитик рассказал, как повлияет на экономику снижение учетной ставки

Сегодня НБУ объявил о снижении учетной ставки до 11% годовых с 13,5%. Вслед за этим решением глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-брифинга заявил о снижении инфляции до значений в 4,1%, что при таргете в 5 (+/-1%) побуждает регулятора к активным действиям.

Снижение ставки не стало сюрпризом – это многие прогнозировали, расходились лишь в уровне снижения. В данный момент НБУ прогнозирует снижение ставки к концу года до 7%, а инфляцию на уровне 4,8% (при прогнозе в декабре в 5,0%). Рост ВВП прогнозируется на уровне 3,5% в сравнении 3,3% (предварительная оценка НБУ) в 2019 году. Также НБУ ожидает проведения программы с МВФ в ближайший период, а ее задержку считает основным риском для экономики.

Некоторые оценивают действия регулятора как крайне консервативные. Так, ранее регулятор заявлял, что при уровне инфляции в 5% ставка будет находиться на отметке в 7-8%, что в ее эффективном исчислении будет составлять 2-3%. По факту на сейчас мы имеем только один месяц с инфляцией на уровне в 4%. При дальнейшей стабилизации экономики вряд ли эта цифра сможет выйти на значения выше отметки в 7%.

Первое, что будет сдерживать инфляцию – это цены на газ. В данный момент, из-за падения цен на спотовые поставки газа в ЕС, мы фиксируем и снижение цен на границе с Украиной. Таким образом один из основных драйверов инфляции будет оставаться в тени.

Курс гривны снизился практически на 2 гривны и откатывает до отметки в 25 грн за доллар. Даже такие темпы девальвации не вызывают паники у населения, поскольку в большей мере они были ожидаемы с их стороны, вследствие чего маховик инфляции это также не будет раскручивать, что позволит НБУ снижать ставки до более низких отметок.

По словам Максима Пархоменко, аналитика Альпари, это не означает, что уже в феврале начнется рост экономики за счет кредитования.

“Сами компании далеко не скоро ощутят это на себе, в первую очередь из-за того, что в стоимость их кредитов входит достаточно высокая премия за риск, которая не имеет корреляции с процентными ставками, а в первую очередь зависит от защиты прав инвесторов в судах”, – считает Пархоменко.

По его словам, первые последствия будут ощущаться в стоимости цен на жилье.

“Наиболее ликвидные предложения начнут активно дорожать во второй половине текущего года, в первую очередь квадратные метры в новострое и на вторичке. По итогам года можно ожидать роста данной цифры в среднем на 10-15% для новостроя и 10% для вторичного рынка”, – предполагает эксперт.

Как он отмечает, в среднесрочной перспективе это позволит нарастить объемы и темпы строительства.

“Первыми выгодополучателями будут именно деволеперы. В скором времени снижение стоимости ипотеки позволит увеличить количество новых клиентов, которые смогут позволить себе ипотеку. Именно ипотека имеет наивысший уровень корреляции со ставкой НБУ. Вслед за этим можно ожидать оживление лизинга и продаж машин на первичном рынке. В то же время снижение ставки не затронет малое кредитование”, – подытожил аналитик.