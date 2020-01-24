Национальный банк снизил учетную ставку

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Национальный банк продолжает смягчение монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне цели 5% и поддержать устойчивый экономический рост.
“Смягчение монетарной политики будет способствовать активизации кредитования реального сектора и ускорению экономического роста”, – отмечает регулятор.
Прогноз инфляции – 4,8% по итогам 2020 года. Этому будут способствовать несколько факторов. На цене импортируемых товаров будет отображаться прошлогоднее укрепление гривны. Невысокие цены на энергоносители на мировых рынках будут сдерживать удорожание топлива в Украине. Цены на продовольственные товары будут расти незначительно благодаря улучшению урожайности овощей и фруктов.
Экономика будет расти быстрее – на 3,5% в 2020 году по сравнению с 3,3% в 2019 году. В последующие годы рост будет около 4%. Частное потребление и инвестиции будут основным двигателем роста.
Реальные доходы населения будут расти достаточно высокими темпами. Поэтому разрыв в заработных платах по сравнению с соседними странами будет сокращаться. Это увеличит заинтересованность украинцев в трудоустройстве в Украине, а не за границей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доход работников Укрпочты вырос почти вдвое - СмелянскийВчера, 10:12 - 5702 17
Электронные водительские права можно будет использовать в поездах и на внутренних авиарейсахВчера, 15:49 - 2144 17
Украинцы назвали главные проблемы страны (инфографика)Вчера, 14:04 - 1922 6
НСЗУ обнародовала предварительные тарифы на медицинские услуги в 2020 году5 ч. назад - 1551 5
Оржель: Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газаВчера, 16:44 - 1011 5
Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризисаВчера, 21:00 - 7059 3
В ближайшее время гривна окажется под давлением - банкиры8 ч. назад - 4269 4
Перерасчет за тепло: названы области, в которых снижена оплатаВчера, 20:02 - 4039 4
Голландские инвесторы начинают строить завод в Украине5 ч. назад - 2637 2
Электронные водительские права можно будет использовать в поездах и на внутренних авиарейсахВчера, 15:49 - 2144 17
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)2 ч. назад - 273
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)Вчера, 11:10 - 2408
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1630
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 980
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1390