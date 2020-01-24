Национальный банк снизил учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Национальный банк продолжает смягчение монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне цели 5% и поддержать устойчивый экономический рост.

“Смягчение монетарной политики будет способствовать активизации кредитования реального сектора и ускорению экономического роста”, – отмечает регулятор.

Прогноз инфляции – 4,8% по итогам 2020 года. Этому будут способствовать несколько факторов. На цене импортируемых товаров будет отображаться прошлогоднее укрепление гривны. Невысокие цены на энергоносители на мировых рынках будут сдерживать удорожание топлива в Украине. Цены на продовольственные товары будут расти незначительно благодаря улучшению урожайности овощей и фруктов.

Экономика будет расти быстрее – на 3,5% в 2020 году по сравнению с 3,3% в 2019 году. В последующие годы рост будет около 4%. Частное потребление и инвестиции будут основным двигателем роста.

Реальные доходы населения будут расти достаточно высокими темпами. Поэтому разрыв в заработных платах по сравнению с соседними странами будет сокращаться. Это увеличит заинтересованность украинцев в трудоустройстве в Украине, а не за границей.

Справка Finance.ua: