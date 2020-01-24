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В Минэкономики отреагировали на снижение учетной ставки

В Минэкономики отреагировали на снижение учетной ставки

Глава Минэкономики Тимофей Милованов заявил, что снижение учетной ставки должно положительно повлиять на развитие экономики.

Об этом он написал в Facebook.

“Я приветствую смягчение монетарной политики Национальным банком. Это должно положительно повлиять на развитие экономики”, – подчеркнул он.

По прогнозам НБУ, экономический рост с 3,3% в 2019 ускорится до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2019 года – это на 2,5 процентных пункта ниже, чем предыдущее значение ставки.

По материалам Економічна Правда
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