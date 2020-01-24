В Минэкономики отреагировали на снижение учетной ставки

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Глава Минэкономики Тимофей Милованов заявил, что снижение учетной ставки должно положительно повлиять на развитие экономики.
Об этом он написал в Facebook.
“Я приветствую смягчение монетарной политики Национальным банком. Это должно положительно повлиять на развитие экономики”, – подчеркнул он.
По прогнозам НБУ, экономический рост с 3,3% в 2019 ускорится до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%.
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2019 года – это на 2,5 процентных пункта ниже, чем предыдущее значение ставки.
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