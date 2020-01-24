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Коболев рассказал о судьбе 3 млрд долларов от Газпрома

Коболев рассказал о судьбе 3 млрд долларов от Газпрома

В НАК “Нафтогаз Украины” ждут дискуссии с правительством относительно стратегии компании, после чего будет принято решение об использовании 2,9 млрд долларов, которые по решению Стокгольмского арбитража российское ПАО “Газпром” выплатило Украине.

Об этом сказал глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

“Об использовании денег, полученных от Газпрома, которые сейчас находятся полностью на счетах Нафтогаза, мы ждем дискуссию с правительством относительно стратегии Нафтогаза, и после этого будет принято решение, каким образом эти деньги оптимально можно потратить. Пока они все находятся на наших счетах и до завершения этой дискуссии было бы некорректно нам решать вопрос, как их тратить”, – сказал Коболев.

Он не отрицал существование возможности использования трети указанных средств на добычу украинского газа.

“Я говорил, что есть такая теоретическая возможность”, – сказал глава Нафтогаза.

По материалам УНН
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