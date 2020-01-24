Программа государственного кредитования «Доступные кредиты 5-7-9». Как стать участником

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По программе “Доступные кредиты 5-7-9%” заемщик не будет получать кредитные средства на свой счет, открытый в банке. Средства будут перечисляться банком-партнером непосредственно на счет поставщика основных средств или услуг, которые будут приобретены в рамках реализации инвестиционного проекта.
Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.
“Государственная кредитная программа “Доступные кредиты 5-7-9%” введена по инициативе Президента Украины и Премьер-Министра Украины с целью упрощения доступа микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию”, – говорится в сообщении.
Как принять участие в программе:
На что обращает внимание банк-партнер при проведении окончательной оценки предприятия для участия в программе:
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Как будут предоставляться кредитные средства заемщику:
Сколько кредитов и на какую сумму я могу получить в течение реализации программы:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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