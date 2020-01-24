Программа государственного кредитования «Доступные кредиты 5-7-9». Как стать участником

По программе “Доступные кредиты 5-7-9%” заемщик не будет получать кредитные средства на свой счет, открытый в банке. Средства будут перечисляться банком-партнером непосредственно на счет поставщика основных средств или услуг, которые будут приобретены в рамках реализации инвестиционного проекта.

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.

“Государственная кредитная программа “Доступные кредиты 5-7-9%” введена по инициативе Президента Украины и Премьер-Министра Украины с целью упрощения доступа микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию”, – говорится в сообщении.

Как принять участие в программе:

проверить себя на соответствие критериям программы. Для этого заполнить регистрационную форму на сайте программы или уточнить подробности в отделении банка-партнера;

в случае соответствия – подать заявку на получение кредита в один из банков-партнеров и пройти кредитную оценку;

банк установит окончательное соответствие предприятия и инвестиционного проекта критериям программы и возможность получения кредита.

На что обращает внимание банк-партнер при проведении окончательной оценки предприятия для участия в программе:

банк обращает внимание на соответствие ММП и инвестиционного проекта критериям программы;

реалистичность бизнес-плана;

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кредитоспособность ММП , в рамках которого банк-партнер проверяет его кредитную историю;

способность обслуживать задолженность по кредитному договору с учетом денежных потоков, которые будет генерировать проект.

Как будут предоставляться кредитные средства заемщику:

заемщик не будет получать кредитные средства по программе на свой счет, открытый в банке-партнере;

кредитные средства, в соответствии с условиями программы, будут перечисляться банком-партнером непосредственно на счет поставщика основных средств или услуг, которые будут приобретены в рамках реализации инвестиционного проекта ММП .

Сколько кредитов и на какую сумму я могу получить в течение реализации программы:

микро- или малое предприятие может получить несколько кредитов, но их общая сумма не может превышать 1,5 млн грн;

данное требование распространяется и на группу связанных с предприятием контрагентов, которые суммарно не могут получить кредитов на сумму более чем 1,5 млн грн;

правительство Украины стремится обеспечить равный и широкий доступ как можно большего количества микро- и малых предприятий к государственной поддержке.

Справка Finance.ua:

Государство компенсирует разницу между коммерческой процентной ставкой и конечной ставкой для заемщика в рамках этой программы.

Участникам, которым не хватает залога для участия в программе, также предоставляется возможность получить кредитную гарантию (за дополнительную оплату в размере 0,5% от стоимости залога, которого не хватает).

Условия программы ограничивают коммерческую ставку на уровне не более 22%.

Условия программы требуют от участника внесения собственного капитала не менее 20% (для действующего бизнеса), 30% (для начинающих), что обеспечивает высокий процент успешности бизнеса.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.