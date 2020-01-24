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В Украине заинтересованы инвесторы со всего мира, - Гончарук

В Украине заинтересованы инвесторы со всего мира, - Гончарук

Украина сегодня обладает всеми возможностями для прорыва, в том числе экономического, об этом свидетельствует интерес инвесторов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что Украина сегодня обладает всеми возможностями для прорыва, в том числе экономического.

“И интерес со стороны инвесторов со всего мира это подтверждает. Такое впечатление осталось от встречи с иностранным бизнесом в Брюсселе! Кроме впечатлений, конечно, еще и визитки инвесторов, заинтересованных инвестировать в ИТ, научно-исследовательские лаборатории и производственные проекты в Украине. И каждому из них мы готовы предложить персональный подход и защиту бизнес-интересов”, – написал премьер.

Так, по его словам, главная задача правительства – создать условия, при которых и украинский, и иностранный инвестор будет чувствовать себя надежно и безопасно.

“И каждый день наша команда над этим работает!” – добавил Гончарук.

По материалам depo.ua
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