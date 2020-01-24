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В ЕС планируют изъять из оборота монеты мелких номиналов

В ЕС планируют изъять из оборота монеты мелких номиналов

Европейская комиссия планирует изъять из обращения монеты номиналом 1 и 2 евроцента.

Соответствующее предложение содержится в рабочей программе Еврокомиссии, которую представят в конце января, пишет издание Süddeutsche Zeitung.

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В документе отмечается, что в большом количестве стран ЕС уже действует правило округления цен до 5 центов. Еврокомиссия планирует распространить эту практику на все страны еврозоны.

В Еврокомиссии считают, что “единые правила округления” сократят расходы на чеканку, учет и транспортировку монет мелких номиналов.

Ранее Finance.ua писал, что на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция за отмену всех существующих металлических денег.

По материалам РБК-Украина
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