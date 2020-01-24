В ЕС планируют изъять из оборота монеты мелких номиналов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Европейская комиссия планирует изъять из обращения монеты номиналом 1 и 2 евроцента.
Соответствующее предложение содержится в рабочей программе Еврокомиссии, которую представят в конце января, пишет издание Süddeutsche Zeitung.
Читайте также: В Великобритании вводят в оборот новую монету в честь Brexit
В документе отмечается, что в большом количестве стран ЕС уже действует правило округления цен до 5 центов. Еврокомиссия планирует распространить эту практику на все страны еврозоны.
В Еврокомиссии считают, что “единые правила округления” сократят расходы на чеканку, учет и транспортировку монет мелких номиналов.
Ранее Finance.ua писал, что на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция за отмену всех существующих металлических денег.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Чиновники получили огромные зарплаты под Новый год (инфографика)Вчера, 17:40 - 1731 16
В Раде хотят ввести налог на онлайн-сервисыВчера, 15:48 - 2287 12
Автономное отопление сэкономит украинцам 30-35% за доставку газаВчера, 08:39 - 6723 12
"Дыра" в бюджете выросла за год на третьВчера, 12:01 - 3283 9
Госдолг Украины за год вырос на $6 миллиардовВчера, 14:00 - 1834 5
Межбанк: атаки на гривну продолжатсяВчера, 11:13 - 3300
"Дыра" в бюджете выросла за год на третьВчера, 12:01 - 3283 9
Телефонные аферисты выманили у киевлянки почти миллион гривенВчера, 10:44 - 2606 4
Межбанк: весь день длилась "война нервов"Вчера, 18:20 - 2509
В Раде хотят ввести налог на онлайн-сервисыВчера, 15:48 - 2287 12
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1347
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 862
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1213
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 4415
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 2337