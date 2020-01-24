В Великобритании вводят в оборот новую монету в честь Brexit

В Великобритании выпускают новую памятную монету номиналом 50 пенсов в знак выхода страны из Евросоюза 31 января.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Sky News.

Министерство финансов заказало изготовление к изначальной дате выхода 31 октября. Но задержка Brexit означала, что около миллиона монет пришлось расплавить, а выпуск отложить, пока не будет подтверждена новая дата выхода.



На новых монетах есть надпись “Мир, процветание и дружба со всеми странами” и дата, когда Британия официально покинет ЕС – 31 января 2020 года.

Около трех миллионов монет Brexit поступят в обращение с пятницы, 31 января, а еще семь миллионов будут выпущены позже в этом году.

На этой неделе соглашение о Brexit со стороны ЕС подписали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Шарль Мишель. Документ также подписал премьер Великобритании Борис Джонсон.

29 января Европарламент соберется для ратификации соглашения, что станет последним шагом в процедуре выхода Британии из ЕС.