В Украине требуют отменить новые монеты

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Не прошло и года после ввода новых монет, как от президента потребовали отменить все существующие металлические деньги. Недавно такая петиция была зарегистрирована на сайте главы государства. Ее автор, Андрей Винниченко, свое требование аргументирует тем, что монеты дорогие в изготовлении, непрактичные, занимают много места и в большом количестве много весят.
“А еще они всех раздражают. Кроме нумизматов”, – утверждает автор петиции.
“Особое внимание хочу обратить на монеты ценностью в гривню и больше. Я не знаю ни одного человека, который был бы доволен введением этих монет в денежный оборот. Даже в маршрутных такси часто ругань из-за того, что кто-то не хочет получить сдачу монетами, а водитель отвечает, что ему они тоже не нужны”, – добавляет Андрей Винниченко.
За 10 дней петиция набрала 50 голосов из необходимых 25 тысяч.
На сайте президента за 5 последних лет украинцы зарегистрировали 29 петиций, касающихся монет. В одних просят отменить все монеты, в других, наоборот, требуют заменить ими бумажные купюры, потому как последние недолговечны. Среди этих требований также есть две петиции, авторы которых просят вернуть в обращение монеты номиналом 5 копеек.
Автор одной из петиций аргументирует это тем, что в магазинах появилось “обворовывание в законе”.
“Украинцев вынуждают платить больше, мотивируя тем, что 5 копеек для сдачи нет, а 10 давать не хотят. НБУ должен вернуть 5 копеек в оборот”, – пишет автор петиции Виталий Гончаренко.
Как оказалось, ввод в обращение новых монет и купюр – это головная боль для многих незрячих и слабовидящих украинцев. Мы пообщались с несколькими из них, чтобы узнать их мнение. Большинство людей с проблемами зрения просят власти перед вводом новых монет и купюр учитывать их мнение. А еще лучше – проводить опросы перед чеканкой новых монет и печатанием новых банкнот.
Напомним, в начале прошлого года в Украине ввели новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны. В НБУ тогда заявили, что новые металлические деньги постепенно заменят изношенные бумажные одно- и двухгривневки. Учитывая, что срок службы мелких банкнот — не более года, можно предположить, что через 2-3 года они станут редкостью.
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