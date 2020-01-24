Отмена повышения пенсионного возраста: кого это коснется

Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Решение принято 23 января.

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“Речь идет о поэтапном увеличении на пять лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для работников, определенных в оспариваемых нормах закона №213”, – говорится на сайте КСУ.

Решение суда касается следующих лиц:

работников, которые заняты полный рабочий день на подземных работах и на других работах с тяжелыми и вредными условиями;

трактористов-машинистов, занятых на производстве с/х продукции;

женщин, работающих трактористами-машинистами строительных, дорожных и грузо-разгрузочных машин;

доярок и свинарок;

женщин, занятых на производстве табака;

работниц текстильного производства;

женщин, работающих на с/х производстве и воспитавших пятерых и более детей;

водителей городского общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и грузовых автомобилей, которые работают на вредном производстве.

КСУ исходит из того, что у работников, которые работали во вредных условиях и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, были объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на особых условиях.