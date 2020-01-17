В Минсоцполитики разработали новый закон о пенсионном обеспечении

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Замглавы Министерства социальной политики Наталья Ненюченко заявила, что ведомство нарабатывает новый законопроект о пенсионном обеспечении.
Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.
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В частности, в министерстве рассматривается пересмотр стимулов для уплаты ЕСВ, создание условий повышения и выведения из тени доходов, продолжается работа над введением обязательной профессиональной накопительной системы и совершенствованием накопительной системы пенсионного обеспечения с целью стимулирования к добровольным накоплениям молодого населения.
“Ненюченко сообщила, что Министерство разработало соответствующий законопроект, поскольку задолженность перед Пенсионным фондом по возмещению льготных пенсий составила 14 млрд гривен”, – отмечается в сообщении.
Кроме того, замминистра заявила о расширении функционала Портала электронных услуг Пенсионного фонда. В частности, речь идет о “личном кабинете застрахованного лица” и о мобильном приложении.
“Для людей, которые будут выходить на пенсию, это будет мобильное приложение, которое даст возможность человеку проверить, какая у него в будущем может быть пенсия, может ли он на что-то рассчитывать”, – указано в сообщении.
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